Лекция о подвиге пионера-героя Бориса Царикова прошла в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Планерная» в Химках. Его посвятили дню рождения героя Великой Отечественной войны Бориса Царикова.

Участие во встрече приняли школьники, педагоги, тренеры и активные жители Химок. Они узнали больше о судьбе юного разведчика. В мероприятии также поучаствовал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Спорт — это тоже форма воспитания характера. На площадке все видно сразу — кто может взять ответственность, кто поддержит партнера, кто не сдается. Эти качества и делают из мальчишек и девчонок настоящих граждан своей страны», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Кроме того, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что такие встречи помогают молодым людям понимать ценность истории и ответственности за будущее страны.