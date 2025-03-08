Лекция о подвиге Минина и Пожарского прошла в Химках

В лицее № 12 городского округа Химки к годовщине открытия в Москве бронзового памятника старосте Кузьме Минину и князю Пожарскому прошла патриотическая лекция. Жителям рассказали о создании монумента, который посвятили 200-летию победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.

Мероприятие также посетили общественный активист Алина Шалимова и депутат Юлия Ишкова.

Как рассказала Юлия Ишкова, монумент Минину и Пожарскому стал символом защиты Отечества и единства народа разных поколений в борьбе против захватчиков.

«События смутного времени начала XVII века стали серьезным испытанием для русской государственности. Речь шла о том, выживем мы как народ или будем преданы унижению и ограблению», — пояснила она.

Патриотическую лекцию провели в рамках программы «Химки. Успех в единстве поколений», которая проходит в округе с начала июля 2024 года. Для горожан провели уже более 800 историко-патриотических мероприятий.

«Сегодня, как и тогда, мы стоим перед вызовами, но наша сила — в единстве и патриотизме. Именно поэтому сейчас особенно важно говорить о знаковых исторических событиях и прививать подрастающему поколению любовь к Отчизне», — отметила Алина Шалимова.