Лекция о подвиге Героя Советского Союза прошла для школьников Химок

В округе отметили 102-ю годовщину со дня рождения Александра Матросова. В рамках памятной даты прошли тематические мероприятия, одно из которых состоялось 6 февраля в школе № 8 имени Матвеева.

Школьникам рассказали о судьбе, фронтовом пути и бессмертном подвиге Александра Матросова, ставшего символом личной ответственности, стойкости и верности долгу.

Директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что его имя остается примером мужества и самоотверженности. По ее словам, сегодня эти качества особенно актуальны, и важно, чтобы молодое поколение понимало значение таких примеров и цену мира.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что сохранение памяти о героях помогает поддерживать преемственность поколений. Он подчеркнул, что передача исторической правды и ценностей делает эту связь живой и значимой для будущего.

Депутат Юлия Ишкова сообщила, что в рамках муниципальных программ в Химках уже проведено более двух тысяч историко-патриотических мероприятий.