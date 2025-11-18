Лекция о подвиге героев-панфиловцев прошла в Химках

На встрече в Библиотеке семейного чтения № 1 собрались люди разных поколений. Мероприятие объединило читателей, членов клуба «Активное долголетие», школьников и почетных гостей.

Участники вспомнили тех, кто в час битвы за Москву произнес легендарные слова: «Велика Россия, а отступать некуда!». Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что подвиг панфиловцев стал одной из самых ярких и трагических страниц истории Великой Отечественной войны.

«Их героизм показал всему миру, на что способен русский солдат, защищая свою столицу. Мы обязаны сохранять эту историческую память и передавать ее нашим детям, чтобы они знали, какой ценой досталась нам Великая Победа», — сказала Наталья Каныгина.

Спикеры рассказали собравшися о событиях 16 ноября 1941 года, когда у разъезда Дубосеково 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова приняли неравный бой против десятков вражеских танков. Ценой своих жизней герои на несколько решающих часов остановили врага, не дав ему прорваться к Москве.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что героизм наших бойцов в годы Великой Отечественной войны сегодня вдохновляет участников специальной военной операции. «Их пример мужества помогает нашим ребятам выстоять в самых тяжелых боях. А такие мероприятия, как сегодняшнее, объединяют нас здесь, в тылу, и дают почувствовать, что мы единый народ», — отметила депутат.

Лекция стала частью масштабных патриотических мероприятий, которые реализуются в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что их цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.