Лекция о подвиге блокадного Ленинграда прошла в Воскресенске

Час-реквием «Блокадный Ленинград. Трагедия и подвиг» провели для школьников в Воскресенской библиотеке № 3. В мероприятии приняли участие представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутат окружного совета Дмитрий Муконин.

Учащимся рассказали о страшных годах, выпавших на долю ленинградцев. Ребята с волнением слушали, как город выживал и сражался в условиях невыносимого голода, морозов и непрерывных обстрелов. Школьники узнали о трагической судьбе Тани Савичевой и строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро, а также ходе и значении операции «Искра». Успешное наступление советских войск стало важнейшим этапом в битве за Ленинград и позволило восстановить сообщение с городом, обеспечив его продовольствием и боеприпасами.

«О блокаде написано немало произведений, сказано немало слов, и важно хранить память об этих страшных днях, чтобы они больше никогда не повторились», — подчеркнул руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.