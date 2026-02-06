Лекция о подвиге Александра Матросова прошла в Химках

В Детской школе искусств имени А. Н. Верстовского прошел урок мужества. Учащиеся, их родители и педагоги вспомнили подвиг молодого солдата, ставшего символом беззаветной любви к Родине.

На встрече участникам рассказали о жизни Александра Матросова — о его детстве, стремлении попасть на фронт и легендарном подвиге у деревни Чернушки в феврале 1943 года. Тогда рядовой закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив успех атаки батальона. Эта история оставила сильное впечатление на юных слушателей и стала символом мужества и воинской славы.

Ирина Спирина подчеркнула, что Александр Матросов является примером настоящей храбрости, которая не зависит от возраста. Ему было всего 19 лет, но он без колебаний отдал жизнь ради своих товарищей. Сохранение памяти о таких героях и передача ее молодому поколению крайне важны, ведь на таких примерах дети учатся понимать истинное значение слов «долг» и «Родина».

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что связь времен неразрывна. Сегодня, когда воины защищают страну и ее ценности, особенно важно вспоминать героев прошлого. Их стойкость служит ориентиром, а сохранение памяти о них помогает передавать важные ценности будущим поколениям.

В рамках урока также рассказали о регулярных мероприятиях школы и округа — мастер-классах, открытых уроках, кинопоказах, спортивных и культурных событиях, встречах с участниками СВО. Валентин Герасимов подчеркнул, что каждое из этих событий способствует формированию осознанного общества.