Лекция о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны прошла в Можайске

Сотрудница библиотеки Елена Макуха провела для воспитанниц Можайской воспитательной колонии лекцию, посвященную подвигам женщин в годы Великой Отечественной войны. Встреча началась со стихотворения «У войны не женское лицо».

Во время лекции девушки узнали о легендарных женщинах-героинях. Так, летчицу Лидию Литвяк называли «Белой лилией Сталинграда», снайпер Людмила Павличенко получила прозвище «Леди Смерть», а полковник морской пехоты Евдокия Завалий была известна как «Фрау Черная Смерть». Советские солдаты давали своим боевым подругам ласковые и вдохновляющие прозвища, тогда как противники называли их именами, внушающими страх.

«Мы рассказали девушкам о войне именно через призму героизма представительниц прекрасного пола. Интересным фактом является то, что наши воины давали этим сильным и смелым женщинам ласковые и красивые прозвища, а бойцы противника — совсем напротив, — подчеркнула библиотекарь.

Лекция сопровождалась мультимедийной презентацией, а в завершение мероприятия воспитанницы поблагодарили организаторов за интересное и познавательное выступление.