Лекция о подвигах сотрудников МЧС прошла в Аэрокосмическом лицее в Химках

В Аэрокосмическом лицее городского округа Химки прошло тематическое мероприятие ко Дню сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей. Собравшимся прочитали лекцию о спасателях и показали видеообращение заместителя председателя Совета депутатов в Химках Александра Васильева.

По словам народного избранника, важно чтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая чужие.

«Выражаем глубокую благодарность за их подвиг», — сказал Александр Васильев.

Отметим, что мероприятие в память о спасателях провели в рамках широкомасштабной патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений».

Общественница Ольга Игнатьева напомнила, что проект реализуют в Химках с 2024 года. С тех пор провели уже более тысячи патриотических встреч: лекций, концертов, мастер-классов, кинопоказов и мероприятий с участием ветеранов спецоперации.