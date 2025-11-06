Лекция о подвигах первых советских женщин-летчиц прошла в Химках

В гимназии № 23 города Химки состоялось патриотическое мероприятие, посвященное первым женщинам в СССР, удостоенным звания Героя Советского Союза. Главными героями встречи стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова.

Эти женщины совершили рекордный беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на самолете «Родина». За проявленные мужество и героизм они получили высшую государственную награду.

Председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов выступили с приветственным словом.

«Они летели навстречу неизвестности, но не сомневались ни в себе, ни в своей миссии. Именно такие примеры помогают нам помнить, что подвиг рождается из любви к людям и своей стране», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.

Также перед участниками выступил Антон Зенькович, член химкинского отделения Ассоциации специальной военной организации. Он рассказал о значимости современной армейской авиации и ее роли в обеспечении национальной безопасности.

Организаторы отметили, что в Химках продолжается комплексная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что в округе регулярно проводятся мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и традиций культуры.