Лекция о подвигах партизан в годы Великой Отечественной войны прошла в Химках

В рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» в Химках прошло тематическое мероприятие, посвященное подвигу партизан в годы Великой Отечественной войны — операции «Рельсовая война». Встречу провели в дошкольном отделении «Аюшка» лицея № 12.

Гостей встречи познакомили с подвигами партизан, которые в 1943 году по всей линии фронта уничтожали железнодорожные пути, нарушая военные поставки противника. Им удалось подорвать десятки тысяч рельсов и внести весомый вклад в победу.

«Мы гордимся подвигами наших соотечественников, чтим память тех, кого уже нет в живых и передаем ее будущим поколениям. Именно для того, чтобы сохранить историческую правду, мы и собираемся на таких мероприятиях», — подчеркнула директор лицея, депутат № 12 Юлия Ишкова.

Участники встречи посмотрели тематический документальный фильм и пообщались с почетными гостями.

«Я очень рада видеть здесь каждого из вас! Мероприятия, которые сегодня проходят в рамках патриотической программы позволяют не только углубиться в историю родного края и страны, но и найти новых друзей-единомышленников, познакомиться с интересными личностями и послушать их истории из жизни», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Также жители Химок пообщались с членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владиславом Степушиным. Подобные встречи проходят регулярно. Перед горожанами выступают историки, краеведы, участники боевых действий и представители культуры.