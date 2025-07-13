Лекция о подвигах Героя Советского Союза Владимира Владимирова прошла в Химках

В Спортивном комплексе «Новые Химки» к 111-летию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Владимирова прошла патриотическая лекция. Жители узнали о жизни и подвигах выдающегося земляка.

Как рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова, за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, а также в последующих боях, Владимиру Владимирову посмертно присвоили звание Героя 15 января 1944 года.

«Его рота отразила восемь яростных контратак, освободив деревни Исаковичи и Страдубка», — отметила народный избранник.

Патриотическую лекцию провели в рамках широкомасштабной программы «Успех V единстве поколений». По словам депутата Галины Болотовой, на мероприятиях этого проекта краеведы, историки, представители культуры, члены Ассоциации ветеранов СВО и другие лекторы знакомят жителей с ключевыми событиями из истории страны, а также с биографиями выдающихся людей.