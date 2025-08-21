Лекция о победе советских войск на Халкин-Голе прошла в Химках

Патриотическую встречу провели в Химках. Ее посвятили наступлению советских войск под командованием Георгия Жукова. Участникам рассказали о значении этого исторического события для сохранения памяти о подвиге воинов.

В рамках лекции обсуждались события боев против японских войск в районе реки Халхин-Гол.

«Важно помнить нашу историю, ведь сохранение исторической правды в наши дни имеет особое значение. Герои Халхин-Гола — пример мужества и самоотверженности для всех поколений! Мы обязаны помнить их подвиг, чтобы и сегодня вдохновлять молодёжь на защиту Родины», — прокомментировал муниципальный депутат Химок Глеб Демченко.

К мероприятию присоединилась лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, которая отметила особую важность передачи исторической правды молодому поколению.

Как отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева, такие встречи стали частью системной патриотической работы в городе. Здесь регулярно проводятся различные форматы мероприятий такой направленности: мастер-классы, встречи с участниками СВО, соревнования и концертные программы.