Лекция о писателе Владимире Гиляровском прошла в Одинцове

Встреча «Владимир Гиляровский — человек-эпоха» состоялась в детском центре усадьбы Большие Вяземы. Ее посвятили 170-летию со дня рождения литератора.

Русский писатель, репортер, публицист и поэт Владимир Гиляровский родился в Вологодской губернии в семье станового пристава. Он написал несколько книг, самая известная из которых — «Москва и москвичи».

На мероприятии слушатели узнали о становлении его личности, о малоизвестных эпизодах из жизни, московских адресах, его связи с Одинцовскими местами, увлечениях, занятиях, творчестве, необычных встречах, а также о семье Владимира Гиляровского.

Об этом и многом другом последовательно и содержательно рассказала Ирина Богданова — заведующая отделом информации и рекламы музея-заповедника А. С. Пушкина, аттестованный экскурсовод по Москве. После лекции гости смогли задать интересующие вопросы.