Лекция о первом полете российского истребителя Су-57 прошла в Химках

Интересную лекцию прочитали воспитанникам Аэрокосмического лицея. Слушатели узнали интересные факты об истории создания российского истребителя пятого поколения Су-57 в 2010 году.

Самолет Су‑57 предназначен для решения широкого спектра боевых задач при действии по воздушным, наземным и морским целям.

«Мероприятие провели в рамках широкомасштабной общественной программы, которую реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Ее главные лозунги — „Сохраняя прошлое — защищаем будущее!“ и „Успех в единстве поколений“», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Всего с начала реализации программы в Химках провели почти 800 подобных мероприятий.

«Для химчан проводят разнообразные активности. Это мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое. В ходе мероприятий горожан знакомят со знаковыми событиями и выдающимися личностями из истории нашей страны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.