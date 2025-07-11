Лекция о первом полете пассажирского самолета Ил-18 прошла в Химках

Видеолекторий, посвященный летательному аппарату, изменившему развитие отечественной авиапромышленности, провели для школьников и участников клуба «Активное долголетие». Мероприятие также посетили почетные гости — муниципальные депутаты и заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян.

Слушателям рассказали, что первый советский пассажирский самолет с турбовинтовыми двигателями Ил-18 мог конкурировать по уровню комфорта и надежности с лучшими мировыми аналогами. Он был построен под руководством выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина.

«Ил-18 — одна из главных вех отечественной авиации. Его история — это основа, на которой строится будущее. И мы должны не только помнить, но и гордиться тем, что сделали наши предки», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян. отметил, что такие лекции не только расширяют знания школьников, но и создают живую связь между поколениями.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что сохранение памяти о таких достижениях — путь к формированию национальной гордости. «Это вдохновляет нынешнее поколение на новые достижения и формирует чувство ответственности за свою страну», — подчеркнула она.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель проекта — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к своему городу, России, уважения к истории и культуре своей страны.