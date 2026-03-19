Лекция о первом частном театре пройдет в Одинцове

В Одинцовской библиотеке пройдет лекция, посвященная Федору Коршу. Гости встречи узнают о судьбе знаменитого антрепренера и о том, как его дача в Голицыно стала пристанищем для советских писателей.

Встречу с читателями проведет экскурсовод государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Пушкина Виктория Заиченко. Лекция состоится в рамках проекта «Историческая среда». Слушателям расскажут о создателе первого частного Русского драматического театра, который сейчас известен как Театр Наций под руководством Евгения Миронова.

Особое внимание лектор уделит окружению Федора Адамовича и членам его семьи, которые гостили на его подмосковной даче. Участники также узнают, что в 1932 году двухэтажный дом Корша отошел к Литфонду. Там открыли «Дом творчества союза писателей», где в разные годы работали Антон Макаренко, Аркадий Гайдар, Марина Цветаева, Анна Ахматова и многие другие классики.

«Федор Корш был не просто талантливым организатором, но и человеком, вокруг которого всегда собирались яркие личности. Его усадьба в Голицыно хранит память не только о театральной богеме рубежа веков, но и о целой плеяде советских литераторов», — отметила Виктория Заиченко.