Лекция о первой народной музыкальной школе в России прошла в Химках

Историческая лекция о создании первой в стране народной музыкальной школы прошла в Химках. Иллюстрировали повествование музыкальные номера от коллектива ложкарей.

Участие в открытом уроке истории приняли активные жители, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшимся рассказали об истории становления народного музыкального образования в России.

«Очень здорово, что сегодня в нашей стране можно получить музыкальное образование вне зависимости от социального статуса, уровня дохода или места проживания. Это помогает каждому человеку раскрывать свои таланты», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», цель которой сохранить и передать подрастающему поколению историческое и культурное наследие их родной страны.