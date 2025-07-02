Лекция о партизанах и подпольщиках времен ВОВ прошла в Химках

Открытый урок истории о Великой Отечественной войне провели в лицее № 12 в Химках ко Дню партизан и подпольщиков. Темой лекции стали подвиги советского народа.

Историю возникновения памятной даты и ее значение жителям Химок объяснили приглашенные спикеры, историки, краеведы и муниципальные депутаты.

«В День партизан и подпольщиков вспоминают тех, кто скрытно и самоотверженно противостоял врагу в годы Великой Отечественной войны и других конфликтов. Их мужество и самопожертвование навсегда останутся примером патриотизма и героизма», — поделилась исполняющая обязанности директора лицея № 12, муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Теоретическую часть дополнил патриотический мастер-класс. Жители округа и учащиеся образовательного учреждения сами сплели антидроновые маскировочные сети. Наставниками выступали члены Совета пенсионеров.

Отметим, что почетным гостем встречи стал член общественной палаты Химок и ветеран боевых действий Сергей Вересняк.