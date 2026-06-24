На одном из предприятий Химок состоялась патриотическая лекция, посвященная историческому параду войск Красной армии на Красной площади Москвы в честь победы СССР в Великой Отечественной войне. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Участникам рассказали об истории первого Парада Победы, в котором приняли участие более 40 тысяч солдат, офицеров и генералов. Слушатели узнали, что в этот день на Красной площади были брошены к подножию Мавзолея знамена и штандарты разгромленных немецких дивизий, а сводный оркестр исполнил марши, ставшие символами Победы.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Парад Победы 1945 года стал символом триумфа нашего народа, его единства и непоколебимой воли к свободе. Мы хотим, чтобы сотрудники предприятий и молодежь знали эту историю, помнили, какой ценой была завоевана победа, и понимали, что сила России всегда была и остается в единстве ее народа», — отметил Антон Блинов.

Лекция стала частью цикла патриотических встреч, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев добавил, что такие лекции помогают сотрудникам предприятий осознать свою причастность к истории страны, укрепляют связь между поколениями через общие ценности и память о героях, отдавших жизнь за мирное небо.