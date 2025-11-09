Лекция о параде 1941 года Красной Армии прошла в Химках

Патриотические мероприятия, посвященные проведению парада к 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, провели в Химках. Они состоялось в городской библиотеке № 3 и школе № 1.

«Международный резонанс от этого события был колоссальным. Для союзников по антигитлеровской коалиции парад стал доказательством того, что Советский Союз не просто держится, но и сохранил свой стержень и волю к сопротивлению. Сегодня, спустя десятилетия, тот ноябрьский парад воспринимается не просто как эпизод Великой Отечественной войны. Он стал демонстрацией национального характера, символом той стойкости, что определяет Россию в ее самые тяжелые часы», — сказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Тематическую встречу организовали для учеников школы № 1. Они прослушали лекцию и увидели кинохронику парада 1941 года.

«Для ребят важно не просто услышать о фактах, но и прочувствовать как страна жила в тот момент. Парад 1941 года — это урок про силу духа, про веру, про готовность защищать Родину. И чем больше таких живых историй дети узнают сегодня, тем прочнее связь поколений», — добавила директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.