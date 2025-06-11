Лекция о памятных орденах прошла в школе № 19 в Химках

Открытый урок истории для жителей городского округа Химки провели в деревне Брехово. Встречу провели в честь значимой даты — учреждения в 1945 году ряда государственных наград.

Участие в патриотическом мероприятии приняли любители истории, школьники, студенты, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшимся рассказали о значении таких наград, как «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Кенигсберга» и других.

«Проведение подобных мероприятий как никогда актуально в наши дни. Взрослому поколению необходимо напоминать о таких исторических вехах нашей истории. Совместно с администрацией города мы стараемся проводить как можно больше патриотических активностей для всех слоев населения», — рассказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Открытый урок истории провели в рамках широкомасштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Она призвана сплотить граждан вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее наследию.