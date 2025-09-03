Лекция о начале Второй мировой войны прошла в Химках

В спортивной школе «Надежда» в Химках состоялась тематическая лекция, приуроченная к годовщине начала Второй мировой войны. Присутствующим напомнили о важности поддержки тыла военнослужащим, подчеркнув роль и значение волонтерской работы для помощи участникам СВО и их семьям.

Мероприятие объединило воспитанников школы, общественных деятелей и представителей администрации для осмысления одной из самых трагических страниц мировой истории.

«1 сентября 1939 года — трагическая дата в истории человечества, день, когда началась Вторая мировая война. Этот день навсегда останется напоминанием о страшных последствиях агрессии, насилия и бесчеловечности. Мы должны помнить о миллионах жертв этой войны, о героизме тех, кто сражался за свободу и мир, и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись», — отметила общественница Екатерина Калюжная.

Программа включала не только лекционную часть, но и показательные выступления юных спортсменов.

«Наша главная задача — поддержка наших ребят, которые сегодня стоят на рубежах нашей страны, защищая наши жизни. Уделите время — напишите письмо со словами поддержки, передайте гуманитарную помощь, примите участие в добровольческой акции», — прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.

Мероприятие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию в Химках, направленной на формирование у молодежи осознанного отношения к истории и ответственности за будущее страны.