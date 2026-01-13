Лекция о начале операции «Кольцо» прошла в Химках
В новогодние праздники жителям Химок рассказали о событиях Сталинградской битвы. В школе № 31 состоялась встреча в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
Мероприятие посетили учителя, школьники и их родители. Им напомнили, как разворачивались события, завершившие Сталинградскую битву. Депутат Химок Артур Каримов отметил, что победа под Сталинградом стала символом стойкости народа и до сих пор остается примером для молодежи.
Участникам рассказали, почему Сталинградская битва стала переломной в ходе Великой Отечественной войны и как она разрушила миф о непобедимости фашистской армии. Депутат Евгений Иноземцев напомнил о пленении фельдмаршала Паулюса и провел параллели с современными событиями, подчеркнув связь поколений защитников страны.
Также на встрече говорили о подвигах российских военных в наши дни. В Химках регулярно проводят патриотические лекции, мастер-классы и фестивали. По словам депутата Юлии Мамай, такие мероприятия помогают жителям города лучше понимать историю и чувствовать общность ценностей.