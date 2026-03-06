Лекция о начале холодной войны прошла в Химках

С приветственным словом к участникам встречи обратилась депутат Химок Надежда Смирнова.

«Есть события, которые становятся точкой невозврата. Сегодня мы говорим о речи, которая повлияла на формирование современной международной политики и стала ключевым событием прошлого столетия. Лекция Черчилля ознаменовала многолетнее противостояние», — подчеркнула депутат.

Спикеры отметили, как идеи «железного занавеса» и противостояния Востока и Запада повлияли на формирование биполярного мира. Особую ценность мероприятию придали проведенные параллели между событиями послевоенного периода и современной международной обстановкой.

«Сегодня, как и в 1946 году, мы можем наблюдать мировой раскол. Фултонский призыв для противостояния СССР перекликается с современным противостоянием НАТО с Россией. Сейчас, когда переписывается история и забывается историческая правда, необходимо помнить, что наша сила — в единстве!» — отметила химкинский депутат Юлия Мамай.

Тематическая встреча прошла в формате диалога с элементами лекции и обсуждения. По словам депутата Артура Каримова, такие встречи помогают жителям округа глубже разбираться в истории, а также укрепляют такие ценности как, патриотизм, уважение к прошлому страны и стремление сохранять историческую правду.