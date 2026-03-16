Лекция о музыкантах в Отечественной войне 1812 года прошла в Одинцове

Музейное занятие с юными краеведами и журналистами состоялось в Детском центре усадьбы Вяземы Одинцовского городского округа. Оно было посвящено военным музыкантам в Отечественной войне 1812 года.

Мероприятие с использованием большого количества наглядного материала и музыкальным сопровождением провела ведущий методист музея-заповедника, историк Ирина Хоцанова.️ Ребята узнали, сколько музыкантов полагалось воинскому подразделению, какая деталь головного убора выдавала музыканта и какие музыкальные инструменты использовались в боях для предупреждения.

Интересной темой стало: какие приказы командира транслировали барабанщики и как они могли повлиять на ход битвы. Также историк рассказала слушателям, какая военная хитрость командира полка, генерала Горчакова с использованием барабана спасла положение дел на Шевардинском редуте.

В заключение участники послушали торжественный марш Преображенского полка и солдатские песни.