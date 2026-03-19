Лекция о Михаиле Врубеле пройдет в «Доме Озерова» 21 марта

21 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится лекция «Между светом и тьмой», приуроченная к 170-летию со дня рождения Михаила Врубеля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Лекцию проведет научный сотрудник музея Юлия Зимина. Она расскажет о жизни и творчестве русского художника рубежа XIX–XX веков Михаила Александровича Врубеля. Творчество Врубеля стало связующим звеном между традициями академизма и поисками нового художественного языка. Его работы вызывают неоднозначные эмоции и до сих пор остаются предметом обсуждений.

Лекция поможет лучше понять произведения мастера и узнать об источниках его вдохновения. Начало программы запланировано на 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

