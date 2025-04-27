Лекция о маршале и трижды Герое СССР Семене Буденном прошла в Химках

В Доме культуры «Контакт» в Химках состоялось патриотическое мероприятие в честь 142-й годовщины со дня рождения советского полководца Семена Буденного. Собравшимся рассказали о жизни и подвигах Героя Советского Союза.

Директор Дома культуры «Контакт» и общественница Алина Шалимова отметила, что сегодня важно рассказывать о выдающихся соотечественниках.

«Мы просто обязаны сохранить историческую правду и передать подрастающему поколению память о подвигах предков», — сказала она.

Мероприятие провели под лозунгом «Успех V единстве поколений» в рамках широкомасштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с 2024 года.

«Она направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории родной страны», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Отметим, что в рамках этой патриотической программы для жителей регулярно организуют и проводят различные активности: концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы, лекции, встречи с ветеранами и многое другое.