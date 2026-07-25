Лекция о Люблин-Брестской наступательной операции прошла в Химках

23 июля в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках состоялась патриотическая лекция, посвященная Люблин-Брестской наступательной операции 1944 года и освобождению концентрационного лагеря Майданек. Мероприятие открыли лидеры Движения общественной поддержки Илья Матвейчук и Антон Блинов в рамках программы «Успех V единстве поколений».

В ходе встречи жителям рассказали о ходе Люблин-Брестской операции, которая длилась с 18 июля по 2 августа 1944 года и завершилась освобождением города Люблин. Особый акцент был сделан на событиях 24 июля, когда войска 1-го Белорусского фронта освободили концлагерь Майданек, расположенный под Люблином.

Антон Блинов отметил, что Майданек стал одной из самых страшных страниц Второй мировой войны, и подчеркнул необходимость сохранения памяти о погибших и о тех, кто ценой своей жизни освобождал узников. Для погружения в атмосферу тех лет были продемонстрированы архивные фотографии и документальные свидетельства, наглядно показывающие, с чем столкнулись освободители и какой ценой давалась Победа.

Илья Матвейчук подчеркнул, что освобождение Майданека стало символом гуманности и справедливости, а наши солдаты, увидев ужасы фашизма, сделали все, чтобы это не повторилось. Он отметил, что единство поколений начинается с общей истории, и передача этой памяти является обязанностью каждого.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев добавил, что такие лекции помогают сохранять историческую память о трагедии войны и воспитывать уважение к подвигу советских солдат, освобождавших мир от нацизма. Мероприятие стало частью системной патриотической работы, проводимой в Химках на регулярной основе.