Лекция о личных вещах патриарха Никона пройдет в музее «Новый Иерусалим»

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 4 июля состоится лекция «Личные вещи Патриарха Никона: от реставрации к экспозиции». Посетители смогут узнать об уникальных экспонатах музея, которые прошли сложный путь от исследовательской работы до музейной витрины.

Одним из главных экспонатов, о котором расскажут на лекции, является карета Патриарха Никона. Экипаж был практически уничтожен в годы Великой Отечественной войны, но благодаря кропотливой работе реставраторов сейчас доступен для посетителей музея.

Лекция пройдет в разделе постоянной экспозиции «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Там у слушателей будет возможность в деталях рассмотреть карету и другие экспонаты.

Начало лекции запланировано на 13:00. Возрастное ограничение мероприятия — 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».