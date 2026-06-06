Лекция о летчике СССР прошла в Химках

3 июня 1942 года Михаил Родионов погиб в воздушном бою. На тот момент он совершил 242 боевых вылета и сбил 5 вражеских самолетов. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года младшему лейтенанту Родионову присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Он также награжден орденами Ленина и Красного Знамени.

Евгений Иноземцев отметил: «Михаил Родионов учился в химкинской школе, отсюда ушел на фронт. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Наша задача — чтобы дети знали: герои живут не в учебниках, а на улицах их города. Когда слышишь такие истории, понимаешь, что война — это не хроника, а судьбы».

На мероприятии рассказали о боевом пути Михаила Родионова, о его последнем бое 3 июня 1942 года, о том, как его имя увековечено в Химках и других городах. Участники встречи узнали, что одна из улиц округа названа в честь героя. Лидер Движения общественной поддержки добавил, что такие встречи помогают молодежи узнавать о подвиге земляков, чувствовать личную связь с историей и понимать, что героизм — это не абстрактное понятие, а конкретные поступки конкретных людей.