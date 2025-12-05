Лекция о легенде советского спорта Всеволоде Боброве прошла в Химках

В пресс-центре спортивного комплекса «Новые Химки» 4 декабря состоялось патриотическое мероприятие, посвященное олимпийскому чемпиону Всеволоду Боброву. Жителям города рассказали о его жизни и спортивных достижениях.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Александр Васильев. Он отметил, что Бобров остался в памяти как один из самых одаренных спортсменов в истории советского спорта.

«В его честь названы улицы в Санкт-Петербурге и Тамбовской области, символический клуб бомбардиров в хоккее и дивизион в КХЛ, различные турниры, ледовый спортивный комплекс и арена, а его достижения являются образцом для многих поколений хоккеистов и футболистов», — подчеркнул Александр Васильев.

Мероприятие организовано с целью формирования интереса жителей Химок к истории родного края и страны. «В ходе встреч горожан знакомят с летописью знаковых событий и выдающихся соотечественников», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова добавила, что в Химках прошло свыше 1700 историко-патриотических активностей разных форматов, включая фестивали и мастер-классы.