Лекция о легендарной боевой машине «Катюша» прошла в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В гимназии № 23 Химок состоялся памятный вечер, посвященный 85-летию первого боевого применения реактивной установки «Катюша». Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие собрало жителей округа, представителей общественности и почетных гостей.

«Первое применение „Катюши“ стало частью военной летописи нашей страны. За легендарным названием этой боевой машины стоят мужество, сила характера и несгибаемая воля защитников Отечества», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

14 июля 1941 года батарея реактивных установок БМ-13 под командованием капитана Ивана Флерова нанесла удар по железнодорожному узлу Орша. Этот эпизод положил начало боевой истории «Катюши» — символа советской артиллерии и Победы.

«Такие встречи помогают сохранить интерес к героическим страницам истории страны и передать их тем, кто только начинает знакомиться с прошлым Отечества», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская добавила, что патриотические мероприятия в округе объединяют химчан разных возрастов и укрепляют уважение к культурному и историческому наследию.