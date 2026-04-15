Лекция о лаковой миниатюре на основе «Слова о полку Игореве» пройдет в Истре

26 апреля в пространстве научной библиотеки Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре состоится лекция «XII–XXI: «Слово» в лаковой миниатюре». Мероприятие организовано в рамках проекта «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» [^1].

Кандидат филологических наук, заведующая экскурсионно-методическим отделом музея Елена Гнездилова расскажет, как образы из «Слова о полку Игореве» интерпретируются в строгих канонах лаковой живописи. Слушатели узнают, как воплощены на миниатюрах плачущая Ярославна, отважные князья Игорь и Святослав, а также масштабные сцены битвы с половцами и мистическое солнечное затмение.

Начало лекции запланировано на 13:30. Возрастное ограничение — 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

