Лекция о Курской битве прошла в Химках

В школе № 29 округа Химки состоялся открытый урок, приуроченный к годовщине начала Курской битвы 1943 года. Мероприятие объединило местных жителей, воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва, педагогов, родителей и ветеранов.

Урок провели учитель истории Иван Белогуров и двукратная чемпионка мира по фехтованию, Заслуженный мастер спорта России Наталья Макеева. Они рассказали школьникам о значении Курской битвы как одного из крупнейших сражений Второй мировой войны, отметив, что именно это событие лишило противника наступательной инициативы, а Красной армии дало возможность переломить ход войны.

«Такие уроки — это живая связь времен, возможность для детей и подростков глубже понять, какой ценой далась Победа и какой вклад в нее внесли предыдущие поколения. Мы не должны забывать свою историю. Она дает нам силы, учит стойкости и воспитывает гражданскую ответственность», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

С речью также выступил ветеран афганской кампании Антон Фирсов. Он отметил: сегодня, как и 80 лет назад, военнослужащие защищают страну и ее интересы, а молодежи важно знать и гордиться подвигами соотечественников.

«Сегодня важно сохранять историческую правду, передавать ее молодому поколению и укреплять дух любви к своей стране. Патриотическое воспитание — это инвестиция в будущее России, в его надежные поколения», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.

В завершение урока юные фехтовальщики представили собравшимся показательное выступление. Эти ребята активно участвуют не только в спортивной жизни округа, но и в мероприятиях патриотической направленности.

Открытый урок прошел в рамках программы «Успех V единстве поколений». Как напомнил депутат Валентин Герасимов, главная ее цель — объединить представителей разных поколений на основе общих ценностей: любви к Родине, уважения к истории и культурному наследию.