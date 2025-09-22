Лекция о Куликовской битве прошла в Химках

В Химках проходит масштабная патриотическая программа, которая включает в себя множество историко-патриотических мероприятий для жителей города. Лекцию, посвященную Куликовской битве, провели в городской библиотеке № 3.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве», с момента запуска которой для жителей организовали более 1500 подобных историко-патриотических событий.

«Куликовская битва стала судьбоносным эпосом народной стойкости и единства, прервавшим цепь темных времен и возвестившим рассвет новой эпохи. В этом сражении за судьбу земли русской пал дух свободы и славы, переплавляя наследие предков в мощное знамя будущего. Победа на поляне Куликова стала символом непоколебимой воли народа, обагренной кровью героев, и заветом к незыблемости национальной идеи», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что формат мероприятий разнообразен, и включает в себя фестивали, лекции, мастер-классы и другие активности.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения истории нашей страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.