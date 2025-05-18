Лекция о Крымской наступательной операции прошла в лицее № 7 в Химках

В лицее № 7 города Химки состоялся открытый урок, посвященный Крымской стратегической наступательной операции. Ученикам рассказали о ходе этой операции, ее значении в Великой Отечественной войне и роли советских солдат в освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Среди почетных гостей были депутат Химок Валентин Герасимов и заслуженный летчик-испытатель России, полковник ВВС Аркадий Газарян.

«Такие интерактивные уроки помогают расширить исторические знания учеников, формируют ценностные ориентиры, укрепляют связь поколений и воспитывают истинных патриотов своей страны», — рассказал Валентин Герасимов.

Крымская стратегическая наступательная операция 1944 года стала ярким примером мужества и военного мастерства Красной армии. В результате успешных боевых действий был полностью освобожден Крымский полуостров, включая Севастополь. Эта операция устранила угрозу с юга, вернула стратегически важную территорию и создала условия для дальнейших наступательных действий Советской армии на других направлениях.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня наши воины проявляют мужество, отвагу и преданность Родине в зоне проведения спецоперации. Важно, чтобы молодое поколение ощущало ответственность за судьбу своей страны и стремилось внести свой вклад в ее развитие и процветание», — отметил депутат Химок Николай Томашов.

Открытый урок прошел в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Инна Монастырская отметила, что главная задача программы — объединять разные поколения вокруг общих ценностей.