Лекция о Крыме пройдет в музее Серпухова

Залы Серпуховского историко-художественного музея 21 марта наполнятся атмосферой морского бриза и солнечного света. Здесь пройдет лекция «Крым на картинах русских художников. От классики до авангарда», организованная при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Это событие станет настоящим подарком для ценителей искусства и тех, кто хочет увидеть Крым глазами великих мастеров. На протяжении XIX и XX веков Крымский полуостров служил главной творческой лабораторией для русской интеллигенции.

«Уникальный ландшафт, античное наследие и игра света манили сюда не только живописцев, но и поэтов, композиторов, актеров. Лекция позволит проследить, как менялось восприятие Крыма в искусстве: от строгих классических видов до смелых экспериментов авангардистов. Слушатели узнают об особенностях „крымского периода“ в творчестве великих мастеров», — отметили организаторы.

Особое место в повествовании займет Иван Айвазовский. Уроженец Феодосии, он стал главным «певцом моря», сумев после успеха в столицах вернуться к родным берегам и посвятить им всю жизнь.

Уникальность лекции заключается в том, что она опирается на коллекцию самого Серпуховского музея. Посетители смогут сопоставить рассказ искусствоведа с подлинными полотнами из экспозиции, увидев, как многогранные пейзажи полуострова оживают в красках. Начало мероприятия в 16:00.