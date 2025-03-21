Лекция о космонавте Алексее Леонове прошла в Химках

В отделении «Каскад» многофункционального комплекса «Восход» в Химках состоялась лекция, посвященная выдающемуся советскому космонавту Алексею Леонову. В мероприятии приняли участие члены клуба «Активное долголетие» и муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Во время миссии «Восход-2» Алексей Леонов совершил исторический выход из модуля на 12 минут, пройдя по внешней стороне космического корабля на несколько метров. «Этот шаг стал значимым достижением в истории космонавтики и открыл новые горизонты для исследования космоса», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

После лекции участники мероприятия посетили «Мемориальный музей космонавтики», где познакомились с экспонатами, скафандрами космонавтов разных времен и историей освоения космоса.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в Химках работают несколько предприятий, занимающихся разработкой космических аппаратов. Эти технологии позволяют собирать важные научные данные о дальних планетах и спутниках.