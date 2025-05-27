Лекция о конструкторе оружия Николае Макарове прошла в Химках

В спортивном комплексе «Юность» микрорайона Сходня в Химках провели лекцию, посвященную советскому конструктору оружия Николаю Макарову. Собравшимся рассказали о жизни Героя Социалистического Труда, а борцы школы «Виктория» представили гостям показательные приемы.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева выступила с приветственным словом.

«Мы сегодня вспоминаем человека, который посвятил себя служению нашей стране — не с оружием в руках, а создавая его. Николай Макаров — пример того, как талант и труд могут стать частью большой истории», — сказала она.

По словам муниципального депутата Алексея Федорова, нужно как можно больше рассказывать молодежи о таких выдающихся людях, как Николай Макаров.

«Это основа патриотического воспитания и сильного будущего нашей страны», — подчеркнул народный избранник.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что в Химках в этом направлении ведут масштабную работу. Встреча стала частью программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой в округе регулярно проходят просветительские и патриотические мероприятия для формирования и поддержания интереса у жителей к истории страны.