Участники встречи узнали о вкладе Бориса Бункина в создание отечественных зенитных ракетных комплексов — ученый считается одним из ключевых основателей этих систем.

«Труд ученых и инженеров — пример того, как наука становится щитом страны. Очень важно, чтобы эта связь поколений не прерывалась», — подчеркнул важность сохранения памяти Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

О значении труда конструктора и о становлении отечественной инженерной школы собравшимся рассказал Валерий Юдин — ветеран атомной промышленности, Заслуженный конструктор России.

«За чистым небом стоят годы исследований, командная работа и ответственность каждого конструктора. Такие мероприятия помогают увидеть масштаб этой работы и по достоинству оценить ее значение», — отметила просветительскую ценность подобных встреч лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Подобные просветительские события регулярно организуют в Химках для жителей всех возрастов. По словам лидера Движения общественной поддержки Светланы Пашковской, подобные встречи играют важную роль: они помогают сохранять память о достижениях российской науки и рассказывать о судьбах выдающихся конструкторов, чей труд стал фундаментом технологических успехов страны.