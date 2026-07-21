Лекция о конструкторе Борисе Бункине прошла в Химках
В Химках прошла тематическая встреча, посвященная выдающемуся конструктору Борису Бункину. В ходе мероприятия жители города узнали о деятельности ученого, чьи разработки на долгие годы определили вектор развития отечественной противовоздушной обороны.
Участники встречи узнали о вкладе Бориса Бункина в создание отечественных зенитных ракетных комплексов — ученый считается одним из ключевых основателей этих систем.
«Труд ученых и инженеров — пример того, как наука становится щитом страны. Очень важно, чтобы эта связь поколений не прерывалась», — подчеркнул важность сохранения памяти Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
О значении труда конструктора и о становлении отечественной инженерной школы собравшимся рассказал Валерий Юдин — ветеран атомной промышленности, Заслуженный конструктор России.
«За чистым небом стоят годы исследований, командная работа и ответственность каждого конструктора. Такие мероприятия помогают увидеть масштаб этой работы и по достоинству оценить ее значение», — отметила просветительскую ценность подобных встреч лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.
Подобные просветительские события регулярно организуют в Химках для жителей всех возрастов. По словам лидера Движения общественной поддержки Светланы Пашковской, подобные встречи играют важную роль: они помогают сохранять память о достижениях российской науки и рассказывать о судьбах выдающихся конструкторов, чей труд стал фундаментом технологических успехов страны.