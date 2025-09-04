Лекция о книге Вильяма Похлебкина прошла в музее в Подольске
Мероприятие состоялось в рамках третьего историко-гастрономического фестиваля «Вильям Похлебкин». Провела лекцию старший научный сотрудник музея «Подолье» Марина Манейкина.
Подольчане узнали, в частности, что ел, сколько пил и как развлекался Ленин. Им также рассказали о жизни и гастрономических привычках других известных людей. «Например, люди, близко знавшие Сталина, пишет Похлебкин, отмечают его одну характерную черту. В отличие от всех мужчин-кавказцев, он не любил, не умел и активно не желал готовить и вообще входить во все дела, связанные с кухней», — рассказала Марина Манейкина.
На встрече жители и гости округа узнали много интересных фактов. После лекции все желающие могли ознакомиться с выставкой подлинных фотографий и личных вещей Похлебкина. Многие сказали, что обязательно пойдут на закрытие фестиваля, которое пройдет уже 6 сентября в парке Талалихина.
Гостей ждет насыщенная программа — дегустация, встреча с супругой Вильяма Похлебкина и конкурс профессиональных поваров.