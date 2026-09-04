Лекция о кибербезопасности для подростков прошла в Наро-Фоминске

3 сентября во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске состоялось памятное мероприятие «Вместе против террора», приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В зале собрались школьники и студенты, для которых была организована встреча с представителями правоохранительных органов, посвященная угрозам кибертерроризма и профилактике вовлечения молодежи в деструктивную деятельность.

Главной темой обсуждения стала проблема кибертерроризма. Капитан Галина Петровская, инспектор по делам несовершеннолетних, на реальных примерах продемонстрировала механизмы вербовки в интернете: от безобидных сообщений до заманчивых предложений, за которыми стоят холодный расчет и сломанные судьбы. В зале стояла тишина — присутствующие осознали, насколько уязвима молодежь перед лицом невидимой угрозы.

Особую часть мероприятия составил просмотр документальной хроники трагических событий в Беслане сентября 2004 года. Кадры, облетевшие весь мир, напомнили о 334 жертвах, 186 из которых — дети. Минута молчания стала не формальностью, а общей болью и данью памяти погибшим.

Мероприятие в ДК «Звезда» стало частью системной работы по патриотическому воспитанию молодежи и профилактике экстремизма, проводимой в Наро-Фоминском округе на постоянной основе. Организаторы подчеркнули, что сила государства — в сплоченности его граждан перед лицом любых угроз.