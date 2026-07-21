Лекция о Керченском морском сражении прошла в Химках

Участникам рассказали о событиях 1790 года и о роли выдающегося флотоводца Федора Ушакова: особое внимание уделили его тактическим решениям, которые позволили русскому флоту сорвать планы Османской империи по высадке десанта в Крыму и одержать важную победу на Черном море. В мероприятии вместе с жителями округа приняла участие лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«Такие страницы истории напоминают, что мужество, ответственность и профессионализм способны изменить ход событий любого сражения», — отметила Екатерина Красильникова.

Патриотические встречи в Химках стали доброй традицией: они регулярно проходят в округе и посвящены знаковым событиям и датам отечественной истории.

«Мероприятие прошло в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Она объединяет жителей вокруг значимых событий отечественной истории и людей, которые своим подвигом определили судьбу нашей страны», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

По словам лидера Движения общественной поддержки Светланы Пашковской, подобные мероприятия помогают поддерживать интерес к прошлому страны и делают патриотическое воспитание неотъемлемой частью жизни городского округа.