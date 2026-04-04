Лекция о Кенигсбергской операции прошла для школьников Химок

Мероприятие состоялось 2 апреля в школе № 19 в деревне Брехово. На нем присутствовали ученики, педагоги и местные жители.

Встречу посвятили одной из ключевых операций Великой Отечественной войны. Гости вспомнили события весны 1945 года, когда советские войска завершили многомесячное противостояние и освободили город-крепость. Среди участников были депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская.

Владислав Мирзонов подчеркнул, что победа в этой операции — пример упорства, мужества и невероятной стойкости людей, которые шли до конца ради жизни будущих поколений. Он призвал помнить историю таких событий и извлекать из нее нравственные уроки.

Школьники подготовили литературно-музыкальную программу: прочитали стихи фронтовиков и исполнили песни военных лет. Светлана Пашковская отметила, что многих защитников страны уже нет, но значение их подвига сохраняется, когда мы честно рассказываем детям о войне и ее цене.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что такие инициативы объединяют разные поколения жителей вокруг общих ценностей и помогают молодежи глубже понимать события Великой Отечественной войны.