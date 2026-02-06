Лекция о Ялтинской конференции 1945 года прошла в Химках

Участниками мероприятия в клубе «Активное долголетие» стали представители старшего поколения и школьники.

«Помнить о таких событиях, как Ялтинская конференция, жизненно необходимо для сохранения исторической правды, которую сегодня многие пытаются исказить. Для подрастающего поколения это важнейший урок геополитики и патриотизма. Понимание того, какие фундаментальные решения принимались в 1945 году, помогает нам, современным гражданам, осознавать: только в единстве народа и силе государства — залог надежной защиты нашей страны», — отметил депутат Химок, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

В рамках встречи был показан документальный фильм «Покер‑45. Сталин, Черчилль, Рузвельт», раскрывающий ход переговоров лидеров антигитлеровской коалиции и ключевые решения по послевоенному устройству мира.

«Для нашей страны Ялтинская конференция стала настоящим дипломатическим триумфом, закрепившим роль СССР в спасении мира от „коричневой чумы“. Важнейшие решения о послевоенном устройстве принимались с учетом наших интересов исключительно благодаря героизму советского народа. Сегодня, в условиях глобальных вызовов и проведения специальной военной операции, нам особенно важно опираться на этот опыт. События прошлого учат нас стойкости и готовности защищать свою Родину на всех фронтах — и военных, и дипломатических», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Как подытожила депутат Наталья Каныгина, цель таких встреч — объединение поколений вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.