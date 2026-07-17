Лекция о храме Василия Блаженного прошла в Химках

В Химках состоялось патриотическое мероприятие, посвященное освящению Покровского собора, более известного как Храм Василия Блаженного, в 1561 году. Встреча была организована в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Покровский собор на Красной площади был построен по указу Ивана Грозного в память о взятии Казани. Его уникальная архитектура — девять разноцветных куполов, символизирующих дни штурма, — признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Встречу открыли депутат городского округа Юлия Мамай, а также лидеры Движения общественной поддержки Владислав Степушин и Антон Блинов.

«Храм Василия Блаженного — это не просто памятник архитектуры, а живое свидетельство нашей истории, культуры и веры. Мы хотим, чтобы молодежь знала: за каждым куполом, за каждым камнем этого собора стоят судьбы людей, мастерство зодчих и величие нашей страны», — отметила Юлия Мамай.

Участникам рассказали об истории строительства собора, о легенде, связанной с его создателем — зодчим Постником Яковлевым, и о том, как храм стал архитектурным чудом мирового значения.

«Когда мы говорим о Храме Василия Блаженного, мы говорим о том, что Россия всегда была страной созидания и таланта. Этот собор пережил войны, революции, время, но остался символом несгибаемости русского духа. Нам есть чем гордиться и что беречь», — подчеркнул Владислав Степушин.

Депутат Химок Надежда Смирнова добавила, что такие встречи помогают глубже понимать культурное наследие страны, ощущать связь с историей и гордиться тем, что создали наши предки.