Лекция о герое СССР Николае Гастелло прошла в Химках

Историческую лекцию о легендарном советском летчике Николае Гастелло провели на базе спортивного стадиона «Родина» в Химках. Жителям города рассказали о его жизни и подвигах.

Николай Гастелло — первый Герой Советского Союза, решившийся на маневр под названием «огненный таран». Его летчик совершил на своем последнем боевом задании: самолет подбили, и Николай Гастелло, понимая, что шансов выжить нет, направил аппарат в колонну вражеской техники. Весь экипаж погиб, однако подвиг летчиков стал символом мужества, самопожертвования и любви к Родине в первые годы Великой Отечественной войны. Об этом неравнодушным жителям округа, почетным гостям и участникам клуба «Благо» рассказали на исторической лекции.

«Имена героев, таких как Николай Гастелло, не просто хранятся в учебниках истории. Эти подвиги — основа гражданского духа, пример для подражания и нравственный ориентир для каждого поколения. Очень важно, чтобы наши дети, внуки знали настоящих героев», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Среди почетных гостей встречи был полковник в отставке, ветеран боевых действий Станислав Синдеев. Мероприятие провели в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений».