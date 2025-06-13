Лекция о герое СССР Анатолии Дьяконове прошла в Химках

Образовательное мероприятие в рамках программы «Успех V единстве поколений» состоялось на базе дома культуры «Контакт». Гостям рассказали о жизни и подвигах героя Советского Союза Анатолия Дьяконова.

Анатолий Дьяконов встретил Великую Отечественную войну слушателем военной академии, откуда в ноябре 1941 года отправился на фронт. В конце января 1942 года офицер возглавил 257-ю стрелковую дивизию, которая сыграла решающую роль в боях за Великие Луки.

Депутат окружного совета Владимир Суслов напомнил о важности сохранения памяти о подвигах таких личностей. «Это пример настоящей храбрости и преданности Родине, который должен вдохновлять поколения на защиту своего Отечества. Мы сохраним и не дадим никому переписать нашу историю. Герои живы — пока о них помнят, а мы будем помнить и передавать это из поколения в поколение», — подчеркнул Владимир Суслов.

Лидер движения общественной поддержки, директор дома культуры Алина Шалимова отметила, что подобные мероприятия играют важную роль в формировании у подрастающего поколения любви и уважения к Отечеству. «Я искренне рада, что в Химках появилась такая патриотическая программа, которая помогает нашей молодежи осознать значение национальных ценностей и укрепить связь с Родиной», — сказала Алина Шалимова в своем видеообращении.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что программа «Успех V единстве поколений» распространилась по всему Подмосковью.