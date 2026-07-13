Лекция о Герое Советского Союза Владимире Владимирове прошла в Химках

У мемориала «Отстоявшим Отчизну» в Химках состоялась патриотическая лекция, посвященная 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Владимирова. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

У мемориала «Отстоявшим Отчизну» в Химках прошла патриотическая лекция, посвященная 120-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина Химок Владимира Владимирова. Встреча состоялась в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Участие в мероприятии приняли лидеры Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная и Антон Блинов.

«Встреча посвящена нашему земляку, человеку, чье имя золотыми буквами вписано в историю Химок и всей страны. Мы должны знать и помнить своих героев, и особенно важно делать это у мемориала, который является символом памяти о защитниках Отечества», — отметила Екатерина Калюжная.

Участникам рассказали о жизненном пути Владимира Владимирова, его военной службе и подвиге, за который он был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Память о героях-земляках — это то, что нас объединяет. Особенно когда мы собираемся у мемориала, где каждый камень — напоминание о цене Победы. Важно, чтобы молодое поколение знало имена тех, кто отстоял нашу Родину», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Завершилась встреча возложением цветов к мемориалу и минутой молчания в память о героях, отдавших свои жизни за Родину.