Лекция о Герое Советского Союза Викторе Талалихине прошла в Химках

Виктор Талалихин первым в истории совершил ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика, спасая Москву от вражеского налета в ночь на 7 августа 1941 года. Он стал одним из символов мужества советского народа и за этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Вместе с администрацией школы мы регулярно проводим здесь такие лекции и уроки мужества. Это не разовые акции, а системная работа по патриотическому воспитанию. Для юных спортсменов, которые привыкли бороться за победу, важно видеть примеры настоящего мужества, самоотверженности и любви к Родине», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Дополнением к лекции стала выставка моделей советских самолетов времен войны, выполненных воспитанниками спортшколы. Макеты помогли наглядно представить технику и атмосферу военных лет.

«Сегодня, в условиях проведения СВО, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи особенно ценно и актуально. Подвиги героев Великой Отечественной войны, таких как Виктор Талалихин, служат нравственным ориентиром для наших ребят, в том числе для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Родину», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что именно через такие встречи молодежь чувствует связь с прошлым и принимает его как часть своей идентичности.